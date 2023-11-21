Парламент Словаччини підтвердив план уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні

Фіцо виграв вибори у вересні завдяки кампанії, націленій на критично налаштовані ЗМІ, західних партнерів та ліберальну політику, і 25 жовтня президент Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем'єр-міністром.

Правляча коаліція Фіцо об'єднує його ліву, соціально-консервативну партію СМЕР-ССД з невеликою лівою партією та невеликою націоналістичною партією.

Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши вотум довіри 21 листопада.

Програма обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах.

Вона спрямована на скорочення дефіциту сектору державного управління на рівні 0,5% ВВП у 2024 році. Країна зіткнулася з найбільшим дефіцитом у єврозоні, який цього року оцінюється майже у 7% ВВП.

Програма також включає передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччині Україні та домагатися припинення бойових дій, визнаючи при цьому міжнародні кордони України.

Вона також підтвердила протидію скасування національного права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю у більшій кількості сфер.

Опозиція проголосувала проти програми, посилаючись на нападки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопоставлених поліцейських, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції щодо хабарництва.

Позиція Фіцо

Член НАТО, Словаччина, є центром для виробників артилерійських боєприпасів, а також важкої військової техніки, як-от гаубиці, деякі з яких були відправлені в Україну.

Попередній правоцентристський уряд країни рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.

Новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

При цьому Фіцо уточнив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.