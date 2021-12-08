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Парламент Швейцарии избрал нового президента страны

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Среда 08 декабря 2021 18:01
Парламент Швейцарии избрал нового президента страны Фото: глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (flickr.com/latvianmfa)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 декабря, парламент Швейцарии избрал министра иностранных дел Игнацио Кассиса новым президентом страны. Он сменит на посту Ги Пармелена 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Его назначение было в большей степени формальностью, так как в прошлом году он был выбран в качестве вице-президента.

Президентство в Швейцарии ежегодно ротируется между семью членами исполнительного Федерального совета, а президент является первым среди равных.

Иньяцио Кассис - по образованию врач, входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом Медицинской ассоциации Швейцарии. Возглавил МИД страны в 2017 году.

В Швейцарии президент избирается сроком на один год из числа членов Федерального совета. Он не является главой государства, поскольку эту функцию выполняет весь Федеральный совет. При этом президента не имеют права переизбирать на второй срок.

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