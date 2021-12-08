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Парламент Швейцарії обрав нового президента країни

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Середа 08 грудня 2021 18:01
Парламент Швейцарії обрав нового президента країни Фото: глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс (flickr.com/latvianmfa)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 грудня, парламент Швейцарії обрав міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса новим президентом країни. Він змінить на посаді Гі Пармелена 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Його призначення було більшою мірою формальністю, бо минулого року він був обраний як віце-президент.

Президентство у Швейцарії щорічно ротується між сімома членами виконавчої Федеральної ради, а президент є першим серед рівних.

Іньяціо Кассіс - за освітою лікар, входив до Національної ради Швейцарії і був віце-президентом медичної асоціації Швейцарії. Очолив МЗС країни у 2017 році.

У Швейцарії президент обирається строком на один рік з-поміж членів Федеральної ради. Він не є главою держави, оскільки цю функцію виконує вся Федеральна рада. При цьому президента не мають права переобирати на другий термін.

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