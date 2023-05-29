Парламент пропонує страхувати інвестиції від воєнних ризиків

"Україна потребує інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх. Але якщо іноземні інвестори мають змогу вкладати гроші у нашу державу навіть зараз і страхувати свої інвестиції від воєнних ризиків, то через недосконалість законодавства українські інвестори такої змоги не мають. Тож ми повинні вправити цю ситуацію", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що законопроект створює умови для того, щоб Експортно-кредитне агентство могло страхувати інвестиції вітчизняних та іноземних інвесторів зокрема й від воєнних ризиків.

"Це дозволить залучати в Україну більше інвестицій, які зараз необхідні для створення робочих місць, наповнення бюджету та забезпечення обороноздатності країни. Також інвестиції можуть відіграти важливу роль у процесі відбудови України вже зараз та у повоєнний час", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма "єВідновлення", за якою власники пошкодженого житла отримають для його ремонту компенсацію у розмірі до 200 тис. грн. Друга черга виплати компенсацій стосуватиметься власників знищеного житла.