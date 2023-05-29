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Парламент пропонує страхувати інвестиції від воєнних ризиків

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект №9015, який передбачає компенсацію інвесторам у разі збитків від воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Україна потребує інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх. Але якщо іноземні інвестори мають змогу вкладати гроші у нашу державу навіть зараз і страхувати свої інвестиції від воєнних ризиків, то через недосконалість законодавства українські інвестори такої змоги не мають. Тож ми повинні вправити цю ситуацію", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що законопроект створює умови для того, щоб Експортно-кредитне агентство могло страхувати інвестиції вітчизняних та іноземних інвесторів зокрема й від воєнних ризиків.

"Це дозволить залучати в Україну більше інвестицій, які зараз необхідні для створення робочих місць, наповнення бюджету та забезпечення обороноздатності країни. Також інвестиції можуть відіграти важливу роль у процесі відбудови України вже зараз та у повоєнний час", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма "єВідновлення", за якою власники пошкодженого житла отримають для його ремонту компенсацію у розмірі до 200 тис. грн. Друга черга виплати компенсацій стосуватиметься власників знищеного житла.

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Олена Шулякінфраструктура