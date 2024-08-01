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Парламент планує поширити податкові пільги на обладнання для вітроелектростанцій

Четвер 01 серпня 2024 17:43
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Парламент планує поширити податкові пільги на обладнання для вітроелектростанцій Фото: парламент планує поширити податкові пільги на обладнання для вітроелектростанцій (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Народні депутати України зареєстрували законопроєкт 11455, яким пропонується поширити діючу норму про скасування імпортного мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для будівництва вітроелектростанцій, оскільки в нещодавно прийнятих законах така преференція надається на все енергетичне обладнання, окрім вітроенергетичного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Як зазначають автори законопроєкту в пояснювальній записці, прийняття проєкту Закону та його реалізація стимулюватиме активне впровадження вітроенергетичних рішень на території України та відновлення інфраструктури альтернативної енергетики, пошкодженої внаслідок терористичних атак держави-агресора.

"Основним завданням даного законопроєкту є стимулювання швидкого відновлення енергетичної інфраструктури України шляхом запровадження
короткострокових стимулюючих митних пільг для ввезення на митну територію України відповідного обладнання (товарів)", - підкреслюють депутати.

При цьому повідомляється, що звільнення від оподаткування ввізним митом вітроенергетичних електрогенераторних установок, які класифікуються за кодом 8502 31 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, дозволить знизити їх вартість, підвищивши доступність таких товарів та обумовить швидше відновлення та розширення вітроенергетичних потужностей.

Крім того, зазначається, що масштабування вітрової енергетики в Україні дозволить зменшити залежність від традиційних джерел енергії, які є більш вразливими до зовнішніх атак, та сприятиме стабілізації енергопостачання в країні.

Як повідомлялося раніше, 16 липня парламент проголосував за законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну.

Водночас, Українська вітроенергетична асоціація заявила, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії поглибиться.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.

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