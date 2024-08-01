Парламент планирует распространить налоговые льготы на оборудование для ветроэлектростанций

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект 11455, которым предлагается распространить действующую норму об отмене импортной пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для строительства ветроэлектростанций, поскольку в недавно принятых законах такая преференция предоставляется на все энергетическое оборудование, кроме ветроэнергетического.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, принятие проекта Закона и его реализация будет стимулировать активное внедрение ветроэнергетических решений на территории Украины и восстановление инфраструктуры альтернативной энергетики, поврежденной в результате террористических атак государства-агрессора.

"Основной задачей данного законопроекта является стимулирование быстрого восстановления энергетической инфраструктуры Украины путем внедрения

краткосрочных стимулирующих таможенных льгот для ввоза на таможенную территорию Украины соответствующего оборудования (товаров)", - подчеркивают депутаты.



При этом сообщается, что освобождение от налогообложения ввозной пошлиной ветроэнергетических электрогенераторных установок, классифицируемых по коду 8502 31 00 00 согласно УКТ ВЭД, позволит снизить их стоимость, повысив доступность таких товаров и обусловит скорее восстановление и расширение ветроэнергетических мощностей.



Кроме того, отмечается, что масштабирование ветровой энергетики в Украине позволит уменьшить зависимость от традиционных источников энергии, более уязвимых к внешним атакам, и будет способствовать стабилизации энергоснабжения в стране.



Как сообщалось ранее, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину.

В то же время Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии усугубится.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.