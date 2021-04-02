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Парламент Нидерландов отказался поддержать вотум недоверия премьеру

Автор: Артур Родивилов

Большинство в парламенте Нидерландов не поддержали вынесение вотума недоверия премьеру Марку Рютте. Законодатели едва не приняли вотум.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с тем большинство проголосовало за осуждение премьера за ложь.

"Парламент дал мне серьезный сигнал и я сделаю все возможное, чтобы вернуть доверие", - сказал господин Рютте журналистам. Он принес извинения.

Марк Рютте занимает пост премьера с 2010 года. В 2021 году его партия победила на парламентских выборах и премьер приступил к переговорам по составу коалиционного правительства. Парламент считает, что господин Рютте соврал по поводу переговоров.

Напомним, в январе правительство Нидерландов ушло в отставку во главе с премьер-министром Марком Рютте. Все из-за обвинений в адрес граждан в мошенничестве.

Ранее суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час, поскольку он серьезно нарушает права человека.

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