Парламент Литви хоче позбавити громадянства фігуристку, яка виступає на шоу дружини Пєскова

Дроб'язко може позбутися громадянства у зв'язку з ухваленими в березні поправками до закону про громадянство.

"Ми сподівалися, що після ухвалення закону таких прецедентів не буде. На жаль, у публічному просторі ми бачимо, що співпраця з рупорами Кремля триває", - сказала депутатка Литви Даля Асанвічюте.

Стверджується, що поправки до громадянства готувалися з урахуванням прикладу Дроб'язко. Вона є фігуристкою і навіть після початку війни в Україні, вона виступає в РФ і тісно пов'язана з кремлівською верхівкою.

Минулі скандали

Дроб'язко раніше вже потрапляла в подібні скандали в серпні 2022 року. Тоді вона виступала на заході, організованому дружиною прес-секретаря російського диктатора Тетяною Навкою. Вона оголосила у вівторок, що Дроб'язко та її партнер Повілас Ванаг будуть серед головних фігуристів на її наступному етапі.

Дроб'язко п'ять разів представляла Литву на Олімпійських іграх, тричі завоювала бронзові медалі на чемпіонатах світу.

Коли Дроб'язко можуть позбавити громадянства

"Ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ Литви, щоб підтвердити і перевірити, чи існують такі факти, чи продовжуються виступи і співпраця (в Росії - ред.)", - сказала Асанавічюте.

Заява щодо громадянства Дроб'язко вже подана до МВС. Після оцінки її буде направлено до Комісії у справах громадянства. Уся процедура може зайняти до кількох тижнів.