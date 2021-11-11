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Парламент Латвии запретил использовать георгиевскую ленту на мероприятиях

Автор: Валерия Полищук

Сейм Латвии в третьем чтении поддержал запрет на ношение георгиевских лент во время публичных мероприятий. В частности, на развлекательных и праздничных мероприятиях, а также шествиях, пикетах и собраниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Латвии.

"Учитывая экспансию России в Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР, Латвия имеет основания видеть достаточную угрозу своему демократическому порядку и безопасности... Мы должны четко выразить наши ценности и продемонстрировать нашу позицию против использования этих ленточек на публичных мероприятиях", - заявил Артус Кайминьш, глава Комитета по правам человека и общественным делам, ответственный за продвижение законопроектов в Сейме.

Поправки внесены в законы "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и "О собраниях, шествиях и пикетах".

Теперь закон должен подписать президент.

Напомним, Украина запретила георгиевские ленты еще в 2017 году.

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ЛатвияГеоргиевская лента