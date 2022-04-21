Парламент Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку вторжения РФ в Украину

"Внесение поправок в закон "О гражданстве" обосновано тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины", - говорится в сообщении.

За поправки проголосовали 62 депутата, 14 лиц воздержались и один парламентарий выступил против.

Новая редакция закона предусматривает, что гражданство Латвии может быть лишен человек, который оказал значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованием, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, что угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю.

Также гражданства могут быть лишены те лица, которые принимали участие в таких деяниях.

Стоит отметить, что гражданство могут отобрать только тех, кто имеет двойное. То есть те лица которые имеют только гражданство Латвии, не будут его лишены.

Напомним, в результате российских зверств на территории Украины, Латвия приняла решение разорвать дипломатические отношения с оккупантом.

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