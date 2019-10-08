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Парламент Италии одобрил сокращение количества депутатов

Новости » Политика    08.10.2019 - 22:25
Парламент Италии одобрил сокращение количества депутатов
Иллюстративное фото (PxHere.com)

В обеих палатах парламента количество депутатов должно сократиться с 945 до 600

Во вторник, 8 октября, депутаты итальянского парламента поддержали законопроект, который предусматривает существенное сокращение количества парламентариев в законодательном органе страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, законопроект поддержали 553 членов Палаты депутатов, 14 парламентариев высказались против, еще двое воздержались.

Ранее сокращения количества депутатов в парламенте поддержало большинство в Сенате.

Согласно принятому документу, количество депутатов в обеих палатах итальянского парламента должно сократиться с нынешних 945 до 600. Верхняя палата - Сенат - будет иметь в будущем 200, а не 315 членов, а нижняя палата - Палата депутатов - будет насчитывать согласно принятому законопроекту 400 мест, а не 630, как в настоящее время.

Инициатором этих изменений была левопопулистская партия "Движение пяти звезд", что ныне составляет ядро правящей коалиции в Риме. Лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо назвал сегодняшнее голосование "большой победой итальянского народа".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Италия внесла Украину в список "безопасных стран", мигрантов из которых будут считать такими, что не имеют права на защиту, и будут депортировать, если они не предоставят доказательств, что их жизни действительно что-то угрожает. Всего в список вошло 13 стран.

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