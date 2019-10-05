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Теперь для получения убежища в Италии украинцы должны предоставить доказательства, что их жизни что-либо угрожает

Италия внесла Украину в список "безопасных стран", мигрантов из которых будут считать не имеющими права на защиту, и будут депортировать, если они не предоставят доказательств, что их жизни действительно что-то угрожает. Список представил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, передает DW.

Всего в список вошло 13 стран, кроме Украины в нем: Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

Ди Майо отметил, что мигранты из стран, внесенных в список, составляют треть соискателей убежища в Италии.

Министр надеется, что принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданных соискателями из этих стран, "примерно от двух лет до четырех месяцев".

По его словам, принятие этого списка является "первым шагом", после которого должно вырасти количество депортаций искателей убежища, которые получили отказ.

Напомним, ранее Греция заявила, что планирует депортировать 10 тыс. мигрантов после смертельного пожара и столкновений в крупнейшем лагере мигрантов на Лесбосе.