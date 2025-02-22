Парламент Франції схвалив історичну заборону на використання "вічних хімікатів"

Ці хімічні речовини, відомі як PFAS, або пер- і поліфтороалкільні речовини, включають тисячі сполук, що виробляються для виготовлення продуктів і покриттів, які відштовхують жир, воду, нафту і тепло.

На сьогодні ці стійкі хімічні речовини містяться в сотнях побутових товарів, зокрема в антипригарному посуді, менструальних засобах, зубній нитці та ліках.

Вчені виявили PFAS по всьому світу, в тому числі у віддалених регіонах Антарктиди та в крові більшості американців.

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища, вплив PFAS може призвести до підвищеного ризику раку простати і яєчок, низької ваги при народженні, високого рівня холестерину, а також негативного впливу на печінку, гормональний фон та імунну систему.

Після сьогоднішнього погодження, французький законопроект, який має бути підписаний президентом Еммануелем Макроном, після чого він заборонятиме виробництво, імпорт і продаж PFAS у продуктах з покриттям до січня 2026 року і пошириться на весь текстиль у 2030 році.

Дії Франції слідують за обмеженнями в Данії, яка у 2020 році заборонила використання PFAS у картонній та паперовій упаковці для харчових продуктів, включаючи пакети для попкорну для мікрохвильової печі та папір для випікання.

Європейське хімічне агентство аналізує амбітну пропозицію заборонити виробництво та використання PFAS на всій території Європейського Союзу.