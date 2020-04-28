Парламент Франции рассмотрит ослабление жесткого карантина

Сегодня, 28 апреля, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит стратегию выхода страны из карантина, введенного из-за коронавируса, после чего парламент начнет голосование за правительственный план. Об этом сообщает Linternaute.

Как сообщается, власти планируют смягчить карантинные ограничения с 11 мая, однако суровые требования не планируют отменять до конца чрезвычайного положения, который может быть продлен еще на два месяца. Как отмечается, он дает исключительные полномочия правительству, решение которого не будут нуждаться в согласии парламента.

Кроме того, по этому плану правительство планирует сосредоточиться на изоляции больных и массовом тестировании населения. Он также предусматривает предложения относительно возможного усиления карантина, разрешения премьер-министру регулировать использование транспорта и запрете бездомным покидать дома социальной опеки.

Напомним, во Франции общее количество летальных случаев от коронавируса составляет 23 293, из них 437 были зафиксированы за минувшие сутки. Сейчас в стране число госпитализированных составляет 28 055, а в реанимации находится 4608 пациентов.