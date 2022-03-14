Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной

"Рийгикогу обращается к государствам-членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины", - говорится в обращении.

При этом парламент выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с РФ, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне "за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности".

При этом депутаты призвали страны ввести дополнительные санкции против России и Беларуси.

"Рийгикогу призывает незамедлительно ввести всеобъемлющее торговое эмбарго в отношении РФ и Беларуси, которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны. Рийгикогу призывает государства закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также парламент Эстонии призвал исключить Россию из Совета Европы, а также поддержать официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата ЕС и предоставить дорожную карту для достижения членства в НАТО.