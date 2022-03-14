Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной

Парламент Эстонии принял обращение парламентов государств-членов ЕС и НАТО, а также других государств, в связи с войной России против Украины. В частности, Рийгикогу призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Рийгикогу обращается к государствам-членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины", - говорится в обращении.
При этом парламент выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с РФ, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне "за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности".
При этом депутаты призвали страны ввести дополнительные санкции против России и Беларуси.
"Рийгикогу призывает незамедлительно ввести всеобъемлющее торговое эмбарго в отношении РФ и Беларуси, которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны. Рийгикогу призывает государства закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также парламент Эстонии призвал исключить Россию из Совета Европы, а также поддержать официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата ЕС и предоставить дорожную карту для достижения членства в НАТО.
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