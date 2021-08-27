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Парламент Британии проведет расследование по действиям в Афганистане

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Лондон, Пятница 27 августа 2021 16:04
Парламент Британии проведет расследование по действиям в Афганистане Фото: парламент Британии проведет расследование по действиям в Афганистане (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Комитет по вопросам обороны британской Палаты общин планирует начать расследование по действиям Британии в Афганистане за последние 20 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что члены комитета планируют установить, почему британская армия была вынуждена покинуть Афганистан не по собственному плану, а по графику, разработанному армией США.

Также парламентариев интересует, почему Британия не смогла спрогнозировать, что радикальное движение "Талибан" так быстро захватит власть в Афганистане во время вывода оттуда иностранных сил.

Кроме того, члены комитета хотят установить, правильно ли была организованна эвакуация граждан Британии из Афганистана.

Напомним, что президент США Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации ИГИЛ, которая совершила серию взрывов в Кабуле.

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