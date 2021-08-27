Парламент Британии проведет расследование по действиям в Афганистане

Комитет по вопросам обороны британской Палаты общин планирует начать расследование по действиям Британии в Афганистане за последние 20 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Отмечается, что члены комитета планируют установить, почему британская армия была вынуждена покинуть Афганистан не по собственному плану, а по графику, разработанному армией США.

Также парламентариев интересует, почему Британия не смогла спрогнозировать, что радикальное движение "Талибан" так быстро захватит власть в Афганистане во время вывода оттуда иностранных сил.

Кроме того, члены комитета хотят установить, правильно ли была организованна эвакуация граждан Британии из Афганистана.