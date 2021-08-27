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Парламент Британії проведе розслідування щодо дій в Афганістані

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Лондон, П'ятниця 27 серпня 2021 16:04
Парламент Британії проведе розслідування щодо дій в Афганістані Фото: парламент Британії проведе розслідування щодо дій в Афганістані (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Комітет з питань оборони британської Палати громад планує почати розслідування щодо дій Британії в Афганістані за останні 20 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що члени комітету планують встановити, чому британська армія була змушена покинути Афганістан не за власним планом, а за графіком, розробленим армією США.

Також парламентаріїв цікавить, чому Британія не змогла спрогнозувати, що радикальний рух "Талібан" так швидко захопить владу в Афганістані під час виведення звідти іноземних сил.

Крім того, члени комітету хочуть встановити, чи правильно була організована евакуація громадян Британії з Афганістану.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дав розпорядження завдати удару по керівництву терористичної організації ІДІЛ, яка здійснила серію вибухів у Кабулі.

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