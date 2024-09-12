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Парламент Болгарії продовжив переговори щодо продажу ядерних реакторів Україні

Четвер 12 вересня 2024 10:10
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Парламент Болгарії продовжив переговори щодо продажу ядерних реакторів Україні Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Болгарії ухвалив рішення продовжити на шість місяців термін, відведений уряду для завершення переговорів щодо продажу двох російських ядерних реакторів і супутнього обладнання Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Болгарська влада отримала ці реактори від російського "Атомстройекспорту" понад шість років тому, проте вони виявилися непридатними для використання після відмови країни від будівництва атомної електростанції "Белене".

Наразі реактори зберігаються поблизу Белене в очікуванні продажу. Переговори з Україною, які тривають уже майже два роки, завершаться тільки за умови, що уряд Болгарії досягне угоди про ціну щонайменше 600 млн євро, яка дорівнює сумі, що її Болгарська національна електроенергетична компанія заплатила російському "Атомстройекспорту".

Візит експертів української компанії-оператора АЕС "Енергоатом" до Болгарії було організовано для огляду обладнання АЕС "Белене". Однак воєнний стан в Україні вплинув на процес переговорів.

Єврокомісія раніше визнала, що потенційна угода з продажу реакторів може бути профінансована за рахунок коштів, виділених ЄС на допомогу Україні.

Болгаро-українська угода унікальна тим, що тільки Болгарія має в наявності два російські реактори, які їй не потрібні, тоді як Україна є єдиною країною, здатною отримати з них вигоду.

Цього року Україна планує почати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС. Два з них будуть побудовані з використанням російського обладнання, яке Україна планує імпортувати з Болгарії, а два інших використовуватимуть американську технологію компанії Westinghouse.

Своєю чергою, Болгарія торік вирішила продовжити розбудову наявної АЕС "Козлодуй" з використанням ядерних реакторів компанії Westinghouse.

Що передувало

Глава "Енергоатому" Петро Котін раніше повідомив про намір України придбати два атомні реактори у Болгарії для встановлення на Хмельницькій АЕС. Це рішення покликане компенсувати втрату енергетичних потужностей, що виникла через окупацію Запорізької АЕС російськими військами.

Підготовку майданчика на Хмельницькій АЕС для встановлення першого реактора заплановано на червень, а пускові роботи планують розпочати протягом наступних 2-3 років.

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Болгарія АЕС
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