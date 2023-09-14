Парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна

Під час засідання у парламенті Болгарії виступив міністр сільського господарства Кирил Ватєв. Він підтвердив, що напередодні з ним не обговорювали пропозицію скасувати заборону. Проте після оцінки ризиків він визнав, що дозвіл імпорту української продукції не нашкодить економіці.

При цьому болгарський міністр підкреслив, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС.

У парламенті також наголосили, що поки що сьогоднішнє рішення немає сили, оскільки заборону ухвалювали на рівні Європейського союзу. Тому тепер очікується рішення Брюсселя.

Болгарська опозиція вже назвала рішення парламенту "зрадою".

"Це чистої води національна зрада не тому, що ми не за вільний ринок, а тому, що ми не можемо поставити наших виробників зерна в ситуацію, коли вони будуть неконкурентоспроможними", - заявив Деян Ніколов з партії "Відродження".

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення болгарського парламенту. Він подякував прем'єр-міністру Ніколаю Денкову та болгарським парламентарям.

"Болгарія демонструє приклад справжньої солідарності", - зазначив глава держави.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Європейський союз дозволив п'яти країнам ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина закликають ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Проте у Болгарії зробили неочікуваний крок. Вчора комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії схвалив пропозицію про те, що країна не бажає продовжувати заборону на імпорт українських товарів.

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