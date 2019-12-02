Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

Милли Меджлис Азербайджану в понедельник, 2 декабря, принял предложение о роспуске и обращение к президенту Ильхама Алиева относительно проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

За принятие этого решения проголосовали 99 депутатов, один депутат проголосовал против, еще один - воздержался.

Как отмечается, перед голосованием вице-спикер парламента Бахар Мурадова и спикер Огтай Асадов депутатам зачитали обращение правящей партии "Новый Азербайджан". В нем было сказано о необходимости "обновления" парламента и о том, что кадровые изменения в органах власти "позитивно оцениваются гражданами".

Очередные выборы в парламент должны состояться в ноябре следующего года. Теперь решение о проведении внеочередных парламентских выборов будет принимать президент страны Ильгам Алиев.

Выборы должны состояться в течение трех месяцев от даты роспуска.

Напомним, 28 ноября правящая партия "Новый Азербайджан" на экстренном заседании принял решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов. Решение обосновано тем, что действующее созыва Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время президентом страны.

Кроме того, 19 октября в столице Азербайджана Баку правоохранители задержали десятки оппозиционеров за несанкционированный митинг. Среди задержанных, в частности, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.