ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Парламент Армении не смог проголосовать за отставку премьер-министра Пашиняна

Автор: Роман Тверденко

Парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Не было кворума для проведения заседания.

Об этом сообщает Newsarmenia.am.

На заседание, запланированное на 20:00 по местному времени, собрались только депутаты партии "Процветающая Армения", хотя было собрано 37 подписей, необходимых для проведения заседания. Оппозиционная партия ожидает появления депутатов других политических сил.

До этого из-за отсутствия кворума также не состоялось заседание, на котором должны были утвердить повестку дня.

Самые читаемые новости

Напомним, что на протестах в Армении оппозиция потребовала запустить процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Ему дают время до полуночи для добровольной отставки. Протест в центре Еревана разошелся, избежав разгона силовиками.

Кроме того, депутатам от "Моего шага" дают время до 12:00 завтрашнего дня, чтобы определиться с позицией. В противном случае оппозиция перейдет к дальнейшим действиям.

Сегодня протесты в Армении сопровождались массовыми задержаниями. Демонстранты несогласны с капитуляцией в Нагорном Карабахе и требуют отставки Пашиняна.

Оппозиция уже сформировала "Комитет национального спасения".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Армения