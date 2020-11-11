Парламент Армении не смог проголосовать за отставку премьер-министра Пашиняна

Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)

Парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Не было кворума для проведения заседания.

Об этом сообщает Newsarmenia.am.

На заседание, запланированное на 20:00 по местному времени, собрались только депутаты партии "Процветающая Армения", хотя было собрано 37 подписей, необходимых для проведения заседания. Оппозиционная партия ожидает появления депутатов других политических сил.

До этого из-за отсутствия кворума также не состоялось заседание, на котором должны были утвердить повестку дня.

Напомним, что на протестах в Армении оппозиция потребовала запустить процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Ему дают время до полуночи для добровольной отставки. Протест в центре Еревана разошелся, избежав разгона силовиками.

Кроме того, депутатам от "Моего шага" дают время до 12:00 завтрашнего дня, чтобы определиться с позицией. В противном случае оппозиция перейдет к дальнейшим действиям.

Сегодня протесты в Армении сопровождались массовыми задержаниями. Демонстранты несогласны с капитуляцией в Нагорном Карабахе и требуют отставки Пашиняна.

Оппозиция уже сформировала "Комитет национального спасения".