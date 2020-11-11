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Парламент Вірменії не зміг проголосувати за відставку прем'єр-міністра Пашиняна

Єреван, Середа 11 листопада 2020 19:27
Парламент Вірменії не зміг проголосувати за відставку прем'єр-міністра Пашиняна
Фото: Нікол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Роман Тверденко

Парламент Вірменії не зміг проголосувати питання про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Не було кворуму для проведення засідання.

Про це повідомляє Newsarmenia.am.

На засідання, заплановане на 20:00 за місцевим часом, зібралися лише депутати партії "Процвітаюча Вірменія", хоча було зібрано 37 підписів, необхідних для проведення засідання. Опозиційна партія очікує появи депутатів інших політичних сил.

До цього через відсутность кворуму також не відбулося засідання, на якому повинні були затвердити порядок денний.

Нагадаємо, що на протестах у Вірменії опозиція зажадала запустити процес імпічменту прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Йому дають час до півночі для добровільної відставки. Протест в центрі Єревану розійшовся, уникнувши розгону силовиками.

Крім того, депутатам від "Мого кроку" дають час до 12:00 завтрашнього дня, щоб визначитися з позицією. В іншому разі опозиція перейде до подальших дій.

Сьогодні протести у Вірменії супроводжувалися масовими затриманнями. Демонстранти незгодні з капітуляцією в Нагірному Карабасі і вимагають відставки Пашиняна.

Опозиція вже сформувала "Комітет національного порятунку".

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