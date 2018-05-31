Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Парковочные талоны в Киеве будут продавать через систему ГИВЦ

НовостиОбщество    31.05.2018 - 13:20
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Жителям столицы упростили оплату парковки

Завтра, 1 июня, в столице заработает продажа талонов парковки через систему ГИВЦ. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"КП "Киевтранспарксервис" вводит онлайн-продажу талонов на парковку через сервис системы Гивц", - рассказал чиновник.

Приобрести абонементы онлайн можно через сайт ГИВЦ. На главной странице КП "ГИВЦ" в сайдбаре размещен баннер "Парковочные абонементы" с информацией о возможности приобретения абонементов.

На странице оплаты есть возможность выбрать тип парковочного талона (квартальный или месячный), способ доставки ("Новая почта"/"Укрпочта"/Самовывоз), заполнить данные о плательщике и дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Оплата осуществляется банковской картой непосредственно на сайте КП ГИВЦ. Доставка абонементов бесплатная.

"Расширение каналов продаж парковочных талонов - безусловно, нужная вещь. Ведь это делает сервис не просто доступнее для конечного потребителя, но и повышает общую культуру водителей", - сообщил Давтян.

По его мнению, парковочные талоны - простой и удобный способ оплаты парковки, особенно, когда пользование площадками являются ежедневным и постоянным делом.

Напомним, как сообщалось ранее, коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала обустраивать в столице специальные "карманы" для парковки и остановок автотранспорта.

В Киеве будут демонтировать троллей через Днепр у Арки дружбы народов В Киеве с 1 июня на Северном мосту частично ограничат движение транспорта
Теги публикации: Киев, парковка, Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top