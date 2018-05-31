Парковочные талоны в Киеве будут продавать через систему ГИВЦ

Жителям столицы упростили оплату парковки

Завтра, 1 июня, в столице заработает продажа талонов парковки через систему ГИВЦ. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"КП "Киевтранспарксервис" вводит онлайн-продажу талонов на парковку через сервис системы Гивц", - рассказал чиновник.

Приобрести абонементы онлайн можно через сайт ГИВЦ. На главной странице КП "ГИВЦ" в сайдбаре размещен баннер "Парковочные абонементы" с информацией о возможности приобретения абонементов.

На странице оплаты есть возможность выбрать тип парковочного талона (квартальный или месячный), способ доставки ("Новая почта"/"Укрпочта"/Самовывоз), заполнить данные о плательщике и дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Оплата осуществляется банковской картой непосредственно на сайте КП ГИВЦ. Доставка абонементов бесплатная.

"Расширение каналов продаж парковочных талонов - безусловно, нужная вещь. Ведь это делает сервис не просто доступнее для конечного потребителя, но и повышает общую культуру водителей", - сообщил Давтян.

По его мнению, парковочные талоны - простой и удобный способ оплаты парковки, особенно, когда пользование площадками являются ежедневным и постоянным делом.

Напомним, как сообщалось ранее, коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала обустраивать в столице специальные "карманы" для парковки и остановок автотранспорта.