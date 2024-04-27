Парк Горького, Дзеркальний струмінь і не тільки: ТОП-10 найцікавіших місць Харкова

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Площа Свободи

У Харкові найбільша в Україні площа. До того ж Площа Свободи є п’ятнадцятою за величиною у світі. Вона вражає своїми розмірами - майже 12 гектарів!.

Тут відбуваються всі головні заходи, концерти, масові свята та ярмарки.

На концерті британської групи Queen у 2008 році на площі зібралося,за різними оцінками, від 150 до 350 тисяч людей.

Фото: Площа Свабоди у Харкові (wikipedia.org)

Площу Свободи побудували в 20 столітті, коли Харків оголосили столицею України. Від головної площі міста концентричними кільцями розходяться квартали, тому цікаво дивитися на неї згори. Наприклад, з монументальної будівлі Держпрому, яка також є одним з основних визначних пам'яток міста.

Будинок Державної промисловості є найвищою будівлею в Харкові. Його висота (з урахуванням телевежі) становить 108 метрів.

Парк Горького

Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького в Харкові з моменту його останньої реконструкції почали називати "Харківським Діснейлендом". І в цьому безумовно є частка правди.

Фото: парк Горького (wikipedia.org)

Звичайно сьогодні в цьому парку вже не зустрінеш будь-яких стародавніх споруд і історичних монументів - це повністю модернізований і сучасний простір для відпочинку городян.

Але, ми все ще можемо уявити який був парк до його капітального перевтілення. І в цьому нам може допомогти Канатна дорога, яка була побудована в 1971 році та зараз продовжує працювати. Або ж можна покататися на Малій Південній залізниці - будівництво цього атракціону датується 1940 роком.

Головною "родзинкою" парку ім. Горького в Харкові вважається колесо огляду. Цей атракціон є найбільшим в Україні, діаметр колеса становить 55 метрів.

Дзеркальний струмінь

Пам'ятник Перемоги або більше відомий як "Дзеркальний струмінь" - головний символ сучасного Харкова і головне місце для відпочинку містян.

Це оригінальний фонтан-альтанка майже в самому центрі міста. Він радує водними фігурами та прекрасним підсвічуванням у нічний час. Біля підніжжя струмує рівна, немов дзеркало, смуга, яка ллється з басейну, що і дало народну назву фонтану.

Тут проходить велика кількість екскурсій, а молодята люблять робити весільні фотосесії.

Фото: "Дзеркальний струмінь" (wikipedia.org)

Навпроти "Дзеркального струменя" розташований найголовніший театр міста - Харківський театр опери та балету ім. М. В. Лисенка. Цей театр був першим стаціонарним оперним театром В Україні, а проект його будинку спочатку був розроблений не для Харкова, а для столиці.

Французький бульвар

У цьому місці харків’яни відпочивають цілий рік. Адже крім безлічі магазинів, тут розташовані заклади, фуд-корт, кінотеатр, льодовий каток і інші розваги.

Харківська Ейфелева вежа - візитна картка ТЦ "Французький бульвар". Розмір вежі становить 35 м, а вага 35 т - це в 10 разів менше оригіналу-символу Парижа. У нічний час інсталяція підсвічується вогнями, на другій секції відкритий оглядовий майданчик.

Ейфелева вежа у Харкові (фото з мережі)

Пам'ятник закоханим

Найромантичніша пам’ятка Харкова - Пам’ятник закоханим. Він являє собою арку, утворену фігурами юнака та дівчини, що летять та зливаються у поцілунку.

Місце дуже полюбилося харківській молоді, тут часто призначають побачення.

Пам'ятник закоханим (фото з мережі)

Будинок зі шпилем

Ще одна монументальна будівля, яку варто відвідати, - це "Будинок зі шпилем", розташований на площі Конституції.

Це величезний житловий будинок-квартал, зразок сталінського ампіру, так тепер називають цей архітектурний стиль. Він химерно поєднує елементи бароко, пізнього класицизму, наполеонівського ампіру, арт-деко. Виглядає помпезно і вражає, особливо ввечері, коли будинок підсвічується.

"Будинок зі шпилем" вважається величезним житловим будинком-кварталом - у вежі зі шпилем 11 поверхів, в основній частині будівлі - 7.

Фото: "Будинок зі шпилем" (wikipedia.org)

Сад ім. Т. Г. Шевченка

Розташований в самому центрі міста, сад ім. Т. Г. Шевченка є одним з головних міських парків. На його території встановлений легендарний монумент українському поетові Тарасу Шевченку.

Закладений він був засновником Харківського університету Василем Каразіним саме як Університетський сад у 1804-1806 роках, створювався у пейзажному (англійському) стилі.

Сад ім. Т. Г. Шевченка (фото з мережі)

Нині Сад Шевченка є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення, об'єктом природно-заповідного фонду Харкова.

Також, в саду розташований ще один з основних символів міста - кіно-концертний зал "Україна". Не залишать нікого байдужим і фонтани розташовані в цьому саду - чого тільки варта велика каскадні сходи зі стікаючим водоспадом по ній.

Три головні святині Харкова

Три головні святині Харкова - Покровський, Успенський та Благовіщенський собори.

Покровський собор - це трикупольний храм у стилі бароко. Він є не тільки цінною пам'яткою української архітектури другої половини 17 століття, а й одним з найдавніших збережених будівель міста.

Покровський собор (фото з мережі)

Успенський собор знаменитий своєю високою дзвіницею - її висота сягає майже 90 метрів. Ця дзвіниця є однією з найвищих в Україні.

Собор був зведений в 17 столітті, але багато разів перебудовувався. Храм у стилі пізнього бароко, який ми бачимо зараз, побудували у 18 столітті.

Успенський собор (wikipedia.org)

Найбільшим за розмірами собором не тільки в Харкові, але і в Східній Європі вважається Благовіщенський собор. Він виконаний у візантійському стилі, з безліччю декоративних елементів. Це найдавніший храм міста. Ще з 17 століття на цьому місці була дерев’яна церква.

Благовіщенський собор (wikipedia.org)