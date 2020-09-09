В Париже отказались проводить встречу с российскими министрами

Фото: МИД Франции (gouvernement.fr)

Париж отложил проведение совместного заседания глав МИД и министров обороны Франции и России на неопределенный срок. Заседание было назначено на 14 сентября.

Об этом пишет DW.

Официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль заявила, что было принято решение перенести заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, "учитывая текущие обстоятельства".

Подробностей о причине переноса двусторонней встречи МИД Франции не привел, однако указал, что имел место диалог с российской стороной на эту тему. Новую дату французы не предложили.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон потребовали от России объяснить, как был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.

Также министры иностранных дел стран G7 заявили о решительном осуждении подтвержденного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.