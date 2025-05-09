Parimatch спростовує причетність до осіб, згаданих у сюжеті ЗМІ

В Parimatch заявили, що жодна з осіб, згаданих у нещодавньому сюжеті ЗМІ, не представляє інтереси компанії та не має ніякого відношення до її діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Спроба пов’язати Parimatch із вказаними особами є свідомою маніпуляцією, мета якої нам невідома. Звертаємо увагу на те, що такий зв'язок будується лише на одному неправдивому твердженні щодо начебто надання охоронних сервісів одним з фігурантів сюжету", - йдеться в заяві.

В компанії також наголосили, що з моменту набрання чинності рішення РНБО, компанія повністю припинила свою діяльність на території України.

"Ми суворо дотримуємося українського законодавства та продовжуємо оскаржувати накладені санкції у судовому порядку. Як і раніше, ми відстоюємо свою позицію, що включення Parimatch до санкційного списку було випадковим і ґрунтувалося на некоректній і неперевіреній інформації", - йдеться в повідомлені.

В компанії підкреслили, будь-яку взаємодію з державними органами та/або офіційними особами Parimatch здійснює лише у встановленому законом порядку.