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Parimatch опровергает причастность к лицам, упомянутым в сюжете СМИ

Пятница 09 мая 2025 22:33
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Parimatch опровергает причастность к лицам, упомянутым в сюжете СМИ Фото: Parimatch опровергает причастность к лицам, упомянутым в расследовании (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Parimatch заявили, что ни одно из лиц, упомянутых в недавнем сюжете СМИ, не представляет интересы компании и не имеет никакого отношения к ее деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Попытка связать Parimatch с указанными лицами является сознательной манипуляцией, цель которой нам неизвестна. Обращаем внимание на то, что такая связь строится только на одном ложном утверждении о якобы предоставлении охранных сервисов одним из фигурантов сюжета", - говорится в заявлении.

В компании также отметили, что с момента вступления в силу решения СНБО, компания полностью прекратила свою деятельность на территории Украины.

"Мы строго придерживаемся украинского законодательства и продолжаем оспаривать наложенные санкции в судебном порядке. Как и раньше, мы отстаиваем свою позицию, что включение Parimatch в санкционный список было случайным и основывалось на некорректной и непроверенной информации", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, любое взаимодействие с государственными органами и/или официальными лицами Parimatch осуществляет только в установленном законом порядке.

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