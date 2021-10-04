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В Пархомовке начали ремонт дороги к музею с работами Пикассо и Малевича

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Харьков, Понедельник 04 октября 2021 10:19
В Пархомовке начали ремонт дороги к музею с работами Пикассо и Малевича Фото: в Пархомовке начали ремонт дороги в музей с работами Пикассо и Малевича (https://www.facebook.com/davydiuk)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Пархомовка Харьковской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался ремонт дороги, ведущей к местному художественному музею, в котором собрано более 7 тыс. экспонатов, в том числе работ всемирно известных мастеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook политолога, руководителя инициативной группы видимости и популяризации музея в Пархомовке Николая Давыдюка.

"А в Пархомовке уже начали ремонт дороги! – пишет Давидюк. - Работает три бригады, более 30 человек. Неделя как!"

По данным активиста, работы будут продолжаться еще в течение двух недель, пока сохраняется сухая погода. За это время здесь должны подготовить дорожное полотно к капитальному ремонту, запланированному на весну следующего года.

Речь идет о 10-километровом участке на подъезде к Пархомовке, на преодоление которых до ремонта из-за неудовлетворительного состояния дороги приходилось затрачивать не менее часа.

В Пархомовке начали ремонт дороги к музею с работами Пикассо и Малевича

"Учитывая, что последний раз дорогу здесь ремонтировали в далеких 80-х, настроения у жителей более чем положительные", - делится Давидюк впечатлениями с места работ.

Пархомовка известна далеко за пределами Украины благодаря своему художественному музею, созданному в 1955 году по инициативе местного учителя истории Афанасия Лунева.

Сельский учитель и ученики местной школы в свое время обратились во многие картинные галереи мира и к владельцам коллекций с просьбой предоставить работы для сельского музея. Первые 50 работ передал Союз художников Харькова. Затем коллекция музея пополнилась за счет Эрмитажа, музея изобразительных искусств имени Пушкина и многих других галерей.

Точную копию бюста царицы Нефертити, например, музею в 1965 году подарила Дрезденская галерея.

Среди 7 тыс. экспонатов сегодня в Пархомовке есть, в частности, две работы Пабло Пикассо. Одна из них – знаменитый "Голубь мира", подаренный Пархомовке Ильей Эренбургом, который, в свою очередь, получил картину в подарок от самого Пикассо.

Также в коллекции - работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Владимира Маяковского, Камиля Писсаро и других знаменитых художников.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине проходит реализация отдельной программы "Большая реставрация", предусматривающей восстановление сотен объектов, являющихся культурным и историческим наследием и играющих роль туристических магнитов.

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