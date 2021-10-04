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У Пархомівці розпочали ремонт дороги до музею з роботами Пікассо та Малевича

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Харьків, Понеділок 04 жовтня 2021 10:19
У Пархомівці розпочали ремонт дороги до музею з роботами Пікассо та Малевича Фото: у Пархомівці розпочали ремонт дороги до музею з роботами Пікассо та Малевича (https://www.facebook.com/davydiuk)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Пархомівка Харківської області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочався ремонт дороги, що веде до місцевого художнього музею, в якому зібрано понад 7 тис. експонатів, в тому числі робіт всесвітньо відомих майстрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook політолога, керівника ініціативної групи видимості та популяризації музею у Пархомівці Миколи Давидюка.

"А в Пархомівці вже почали ремонт дороги! - пише Давидюк. - Працює три бригади, більше 30 чоловік. Тиждень як!"

За даними активіста, роботи триватимуть ще протягом двох тижнів, поки зберігається суха погода. За цей час тут мають підготувати дорожнє полотно до капітального ремонту, запланованого на весну наступного року.

Йдеться про 10-кілометрову ділянку на під'їзді до Пархомівки, на подолання яких до ремонту через незадовільний стан дороги доводилося витрачати не менше години.

У Пархомівці розпочали ремонт дороги до музею з роботами Пікассо та Малевича

"Враховуючи, що останній раз дорогу тут ремонтували в далеких 80-х, настрої у мешканців більш ніж позитивні", - ділиться Давидюк враженнями з місця робіт.

Пархомівка відома далеко за межами України завдяки своєму художньому музею, створеному в 1955 році за ініціативою місцевого вчителя історії Панаса Луньова.

Сільський учитель та учні місцевої школи свого часу звернулися до багатьох картинних галерей світу і до власників колекцій з проханням надати роботи для сільського музею. Перші 50 робіт передала Спілка художників Харкова. Потім колекція музею поповнилася роботами з Ермітажу, музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна і багатьох інших галерей.

Точну копію бюста цариці Нефертіті, наприклад, музею в 1965 році подарувала Дрезденська галерея.

Серед 7 тис. експонатів сьогодні в Пархомівці є, зокрема, дві роботи Пабло Пікассо. Одна з них - всесвітньо відомий "Голуб миру", подарований Пархомівці Іллею Еренбургом, який, в свою чергу, отримав картину в подарунок від самого Пікассо.

Також в колекції - роботи Казимира Малевича, Василя Кандинського, Володимира Маяковського, Каміля Піссаро й інших відомих митців.

Нагадаємо, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні проходить реалізація окремої програми "Велика реставрація", яка передбачає відновлення сотень об'єктів, які є культурною та історичною спадщиною і відіграють роль туристичних магнітів.

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