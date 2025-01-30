У ПАРЄ не зареєстрували поправку про визнання Путіна терористом: нардеп розповів, що сталося

Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не зареєстрував запропоновану правку, якою б російського диктатора Володимира Путіна визнали терористом. В підсумку було запропоноване нове формулювання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів народний депутат, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він нагадав, що раніше було відповідне звернення з боку Верховної Ради України про необхідність визнання путінського режиму Росії як державою терористом.

"Тобто я маю право запропонувати власну поправку, що я і зробив. Де було чітко вказано, що Путін є терористом. Оскільки він вчиняє численні акти тероризму проти цивільного населення. Тобто це була суть поправки", - пояснює нардеп.

Мережко розповів, прийшов вранці на засідання Комітету ПАРЄ захищати дану поправку до резолюції, але відкривши текст поправок, помітив, що його поправки немає. Після чого він звернувся до керівництва Комітету, але не отримав відповіді.

"Я був змушений піти в секретаріат ПАРЄ, де по суті реєструються ці поправки. І я більше години намагався з'ясувати чому це сталося. Тому що я вважаю це зокрема є порушенням принципів демократії, на якому базується діяльність Ради Європи і Парламентської асамблеї ради Європи зокрема", - зазначає нардеп.

Він повідомив, що в результаті йому все ж таки вдалося захистити свою позицію. Оскільки в основному аргументі, який висувався проти поправки Мережка, йшлося що нібито сам термін "терорист" є "образливим" і нібито це "суперечить процедурним правилам ПАРЄ".

"Що не є правдою. Тому що термін "терорист" - це юридичний міжнародно-правовий термін, який зустрічається в численних міжнародних конвенціях, договорах", - акцентував він.

Крім того, ПАРЄ вже в своїй резолюції визнала Росію терористичним режимом. І логічно стверджувати, що очільник цього режиму є терористом, зауважує народний депутат.

"Коли ми говоримо про акти тероризму, який вчиняє російська армія під керівництвом Путіна, то логічно виникає питання: а хто ж вчиняє акти тероризму? Ця особа не є терористом тоді? Тобто це елементарна логіка, це не тільки право. Я захистив свою позицію. В результаті ми дійшли до компромісу", - заявив Мережко.

Він розповів, що в підсумку було запропоноване нове формулювання. Там немає слова "терорист", але є опис діянь Путіна. Йдеться про те, що він має бути притягнутий до відповідальності за акти тероризму проти цивільного населення.

"Тобто по суті він визнаний ПАРЄ терористом. І це найважливіше. Водночас деякі мої колеги з делегації не погодилися з моїм підходом. І деякі висловили претензії з цього приводу. Я намагаюся з'ясувати в чому причина", - підсумував Мережко.

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