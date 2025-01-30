В ПАСЕ не зарегистрировали поправку о признании Путина террористом: нардеп рассказал, что произошло

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не зарегистрировал предложенную правку, которой бы российского диктатора Владимира Путина признали террористом. В итоге была предложена новая формулировка.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал народный депутат, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Он напомнил, что ранее было соответствующее обращение со стороны Верховной Рады Украины о необходимости признания путинского режима России как государством террористом.

"То есть я имею право предложить собственную поправку, что я и сделал. Где было четко указано, что Путин является террористом. Поскольку он совершает многочисленные акты терроризма против гражданского населения. То есть это была суть поправки", - объясняет нардеп.

Мережко рассказал, пришел утром на заседание Комитета ПАСЕ защищать данную поправку к резолюции, но открыв текст поправок, заметил, что его поправки нет. После чего он обратился к руководству Комитета, но не получил ответа.

"Я был вынужден пойти в секретариат ПАСЕ, где по сути регистрируются эти поправки. И я больше часа пытался выяснить почему это произошло. Потому что я считаю это в частности является нарушением принципов демократии, на котором базируется деятельность Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы в частности", - отмечает нардеп.

Он сообщил, что в результате ему все же удалось защитить свою позицию. Поскольку в основном аргументе, который выдвигался против поправки Мережко, говорилось, что якобы сам термин "террорист" является "оскорбительным" и якобы это "противоречит процедурным правилам ПАСЕ".

"Что не является правдой. Потому что термин "террорист" - это юридический международно-правовой термин, который встречается в многочисленных международных конвенциях, договорах", - акцентировал он.

Кроме того, ПАСЕ уже в своей резолюции признала Россию террористическим режимом. И логично утверждать, что глава этого режима является террористом, отмечает народный депутат.

"Когда мы говорим об актах терроризма, который совершает российская армия под руководством Путина, то логично возникает вопрос: а кто же совершает акты терроризма? Это лицо не является террористом тогда? То есть это элементарная логика, это не только право. Я защитил свою позицию. В результате мы пришли к компромиссу", - заявил Мережко.

Он рассказал, что в итоге была предложена новая формулировка. Там нет слова "террорист", но есть описание деяний Путина. Речь идет о том, что он должен быть привлечен к ответственности за акты терроризма против гражданского населения.

"То есть по сути он признан ПАСЕ террористом. И это самое важное. В то же время некоторые мои коллеги из делегации не согласились с моим подходом. И некоторые высказали претензии по этому поводу. Я пытаюсь выяснить в чем причина", - подытожил Мережко.

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