ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Як зазначив Гончаренко, це все були його правки до резолюції під назвою "Пропаганда та свобода інформації в Європі".

Документ також визнає РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди.

За його словами, посилення санкцій стосується телекомпанії RT, Маргарити Симоньян, Володимира Соловйова, Ольги Скабєєвої та інших російських пропагандистів.

Санкції проти російських ЗМІ та пропагандистів

Нагадаємо, на початку вересня США звинуватили Росію у втручанні в вибори та ввели санкції. До списку потрапила, зокрема, пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є головним редакторам RT.

13 вересня США вели санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова.

Також США запровадили додаткові санкцій проти російського каналу RT. Стало відомо, що він співпрацює з розвідкою Кремля.

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