ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів

Вівторок 01 жовтня 2024 16:20
UA EN RU
ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів Фото: ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію із закликом посилити санкції проти російських пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

За його словами, посилення санкцій стосується телекомпанії RT, Маргарити Симоньян, Володимира Соловйова, Ольги Скабєєвої та інших російських пропагандистів.

Документ також визнає РПЦ інструментом російського впливу та пропаганди.

Як зазначив Гончаренко, це все були його правки до резолюції під назвою "Пропаганда та свобода інформації в Європі".

Санкції проти російських ЗМІ та пропагандистів

Нагадаємо, на початку вересня США звинуватили Росію у втручанні в вибори та ввели санкції. До списку потрапила, зокрема, пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є головним редакторам RT.

13 вересня США вели санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова.

Також США запровадили додаткові санкцій проти російського каналу RT. Стало відомо, що він співпрацює з розвідкою Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ПАРЄ Пропагандист
NEWS
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто