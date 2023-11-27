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У ПАРЄ створили комітет з питань українських дітей: над чим працюватиме

Понеділок 27 листопада 2023 22:59
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У ПАРЄ створили комітет з питань українських дітей: над чим працюватиме Фото: у ПАРЄ створили комітет з питань українських дітей (facebook.com/yevheniya.khudzik)
Автор: Іван Носальський

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи затвердило склад спеціального Комітету з питань українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського народного депутата, члена делегації в ПАРЄ Євгенію Кравчук у Facebook.

Вона розповіла, що Комітет очолила делегат Олена Хоменко. До складу також увійшли: сама Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір та Олександра Устинова.

"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських дітей", - додала Кравчук.

Вона зазначила, що очікує на плідну співпрацю та практичний результат.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російські окупанти депортують українських дітей на свою територію. Там їх намагаються перевиховати та віддають на усиновлення.

Як повідомляло Міністерство оборони Британії, у російських "таборах перевиховання" утримують понад 10 тисяч українських дітей.

За депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд ще навесні видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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