Парасковіївка - під контролем України. У ДШВ спростували фейк росіян тритижневої давності

Про захоплення села російське міністерство оборони заявило ще 7 червня. За словами Дрималовського, заяви окупантів не відповідають дійсності.

"Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції. Фактично село зруйноване, там немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають снарядами, мінами, б’ють авіабомбами, але десантники 79-ки досі перебувають у селі", - сказав він.

Село Парасковіївка розташоване між Костянтинівкою та Новомихайлівкою в Донецькій області.