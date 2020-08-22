Параметры RAB-тарифа НКРЭКУ не позволят удешевить подключение к электросетям, - ЕВА

Предложение НКРЭКУ относительно параметров RAB-тарифа на распределение электроэнергии не является привлекательным для бизнеса и потенциально ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству облэнерго.

Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА).

В ЕВА заявили, что 17 августа 2020 года НКРЭКУ было проведено общественное обсуждение внедрения стимулирующего регулирования в Украине, на котором регулятор предложил установить доходность на "старую" базу активов ОСР на уровне 3%. На это ЕВА отреагировала заявлением о важности повышения нормы доходности на "старую" базу.

"Предложение не является привлекательным для бизнеса, учитывая необходимость обновления сетей и поощрение инвестиций в инфраструктуру новыми и существующими инвесторами, а также потенциально ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения", - отмечают эксперты Ассоциации.

По мнению ЕВА, предложенные НКРЭКУ параметры, не улучшат условия инвестирования в Украине и не в полной мере соотносятся со ставками по облигациям внутреннего государственного займа Украины, кредитами и т.д. Выслушав позиции всех участников рынка, эксперты ЕВА заявили, что регулятор должен повысить ставки доходности на "старую" базу активов до 8-9% для того, чтобы деятельность по распределению электроэнергии стала инвестиционно привлекательной для инвесторов.

В свою очередь, координатор комитета по энергетике Евгений Скульский сообщил, что повышение ставки доходности также повлияет на стоимость подключения - один из ключевых показателей рейтинга Doing Business, индекса, который ведется Всемирным банком.

"Подключение к сетям - это ключевая составляющая индекса. А Украина по этому показателю отстает - подключение считается проблемным, и является тем фактором, через который инвестор и не приходит. Что касается стоимости, при повышении ставки на старую базу активов RAB-регулирования до 7-8% цена подключения будет снижена. Подключение частично будет оплачиваться за счет оператора системы распределения, а не только потребителей. Поэтому, безусловно, в случае ставки хотя бы 7-8% на старую базу активов, будут такие положительные изменения, как снижение стоимости подключения к сетям", - отметил Скульский.

В ЕВА обратились к НКРЭКУ с просьбой способствовать пересмотру регуляторной нормы дохода на "старый" регуляторную базу активов и установить ее на уровне не менее 8%.

Напомним, ранее член экспертного совета при Минэнергетики Сергей Чех заявил, что НКРЭКУ предлагает методологию RAB-тарифов с которой не будет инвестиций в сети.