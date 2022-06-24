Паралимпийская сборная Украины получила награду The Visa Award

Победителями the Visa Award по итогам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года стали паралимпийская сборная Украины и голландский конькобежец Кай Вербий. Соответственно такие благотворительные организации как Национальный комитет спорта инвалидов Украины и ЮНИСЕФ Нидерландов получат взносы размером $50000 от Visa.

Национальная паралимпийская сборная Украины преодолела невероятные препятствия, чтобы попасть на церемонию открытия Зимних Паралимпийских игр в Пекине 2022 года. Появление украинских спортсменов и спортсменок болельщики во время голосования в рамках The Visa Awards почти единогласно признали самым вдохновляющим моментом спортивного события.

В целом сборная Украины заняла второе место в медальной таблице зимних Паралимпийских игр.

"Спасибо от имени всех членов нашего сообщества за то, что проголосовали и наградили нас the Visa Award. Этот приз для нас очень ценен, так как он поможет нам продолжать нашу деятельность, помогать спортсменам и лицам с инвалидностью в Украине и бороться за мир в нашей стране",- прокомментировал президент паралимпийской сборной Украины Валерий Сушкевич.

Также награду The Visa Award получил нидерландский конькобежец Кай Вербей.

Кроме $100000, которые Visa пожертвует двум благотворительным организациям, которые выбраны победителями The Visa Award, компания дополнительно передаст $100000 на помощь украинским олимпийской и паралимпийской сообществам в эти тяжелые времена. Половина суммы поступит в фонд солидарности с олимпийским сообществом Украины, созданном МОК в сотрудничестве с Комитетом олимпийской солидарностью и европейскими олимпийским комитетом. Денежный фонд предназначен для смягчения последствий гуманитарного кризиса в Украине и направлен на целостную поддержку всего украинского олимпийского сообщества. Другая половина суммы пойдет на поддержку Национального паралимпийского комитета Украины.

О Национальном комитете спорта инвалидов Украины

Комитет создан Национальным паралимпийским комитетом Украины для того, чтобы паралимпийские спортсмены могли продолжать тренироваться и представлять свою страну на международных соревнованиях. Фонд также поддерживает Украинский паралимпийский центр в Западной Украине, который сейчас обеспечивает 500 украинских беженцев, в том числе группу детей с ограниченными возможностями.

The Visa Award

The Visa Award разработана совместно Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом (МПК) и Всемирным партнером Олимпийских игр Visa для привлечения и коммуникации аудиторий со всего мира во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Также награда имеет цель поощрять людей во всем мире к вере и поддержке друг друга, в соответствии с основными ценностями трех организаций: дружбы, принятия и вдохновения.

Награду The Visa Award впервые внедрили во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Ее получили 13-летняя бразильская олимпийская скейтбордистка Раисса Леал и золотая медалистка Паралимпийских игр из Новой Зеландии Холли Робинсон. Леал отметили за проявление спортивного мастерства в отношении своих соперниц во время уличных соревнований среди женщин, где она получила серебряную медаль. Робинсон, выигравшая соревнование F46 в метании копья среди женщин, была выбрана болельщиками за то, что она нашла время, чтобы признать и поблагодарить всех официальных лиц матча на поле.

О Международном олимпийском комитете

Международный олимпийский комитет является некоммерческой независимой организацией, состоящей из волонтеров. Она стремится строить лучший мир с помощью спорта, перераспределяя более 90% своего дохода для поддержки широкого спортивного движения. Это означает, что каждый день эквивалент $4,2 миллиона направляется на помощь спортсменам и спортивным организациям всех уровней во всем мире.

О компании Visa

Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии электронных платежей, что способствует транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях ежегодно.

Наша миссия - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте Visa.com.ua.