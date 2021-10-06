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Паралимпиада и Олимпиада в Токио: во время Игр заблокировали 450 миллионов кибератак

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Япония, Среда 06 октября 2021 05:57
Паралимпиада и Олимпиада в Токио: во время Игр заблокировали 450 миллионов кибератак Фото: Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио атаковали 450 миллионов раз (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Паралимпийские и Олимпийские игры в этом году, которые проходили в Токио, подвергались кибератакам 450 миллионов раз. Об этом сообщили в оргкомитете токийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

По словам организаторов и других источников, с момента открытия Олимпиады 23 июля до закрытия Паралимпийских игр 5 сентября было заблокировано около 450 миллионов кибератак, направленных на официальный сайт Игр и систему оргкомитета.

"Нам удалось предотвратить кибератаки, не нанеся никакого ущерба. Это результат обмена информацией и контрмер, принятых всеми заинтересованными сторонами", - сообщили в оргкомитете Игр.

Подробности кибератак не сообщаются, однако известно, что большинство из них были распределенными атаками типа "отказ в обслуживании" или DDoS-атаками", в ходе которых хакеры подавляли сети, отправляя потоки данных из нескольких источников в течение короткого периода времени.

В компании Trend Micro, которая занимается обеспечением безопасности в Интернете, считают, что это небольшое количество кибератак. Это может быть связано с тем, что Игры в Токио проводились на фоне пандемии коронавируса. То есть, билеты и другая информация для посетителей не могли быть использованы злонамеренно из-за того, что Игры проводились без зрителей.

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