Парагвайський чиновник підписав угоду із фіктивною країною. Тепер він іде у відставку

Керівник апарату Міністерства сільського господарства Парагваю Арнальдо Чаморро підписав угоди з вигаданою країною, яку вигадав індійський "гуру", що перебуває в бігах від низки звинувачень у сексуальному насильстві. У зв'язку з цим чиновник подав у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .
Він стверджує, що його обманом змусили підписати "меморандум про взаєморозуміння" з представниками неіснуючих Сполучених Штатів Кайласи.
Сполучені Штати Кайласи широко представлені в Інтернеті, але вони не є і ніколи не були суверенною державою і, схоже, не займають ні сантиметру фізичної території.
Її очолює самозваний індуїстський містик і шахрай, на ім'я Свамі Нітьянанда, який з 2019 року перебуває в бігах від звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві в Індії. Раніше він стверджував, що може бачити крізь стіни, затримувати схід сонця і змушувати корів говорити санскритом. Його місцеперебування невідоме.
На своєму сайті вигадана країна Сполучені Штати Кайласи описується як "відродження давньої освіченої індуїстської цивілізаційної нації, яку відроджують індуси, що переселилися з усього світу".
Усе це не завадило Чаморро вступити в дипломатичний діалог із представниками вигаданого місця разом із міністром Карлосом Гіменесом. У підписаній ним угоді висловлюється "щире бажання і рекомендація уряду Парагваю розглянути, вивчити і активно домагатися встановлення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Кайласи".
Документ, забезпечений бланком Міністерства та офіційною печаткою, також зобов'язував "підтримати прийняття Сполучених Штатів Кайласи як суверенної і незалежної держави в різні міжнародні організації, включно з, зокрема, ООН".
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