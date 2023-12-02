Парагвайський чиновник підписав угоду із фіктивною країною. Тепер він іде у відставку

Керівник апарату Міністерства сільського господарства Парагваю Арнальдо Чаморро підписав угоди з вигаданою країною, яку вигадав індійський "гуру", що перебуває в бігах від низки звинувачень у сексуальному насильстві. У зв'язку з цим чиновник подав у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Він стверджує, що його обманом змусили підписати "меморандум про взаєморозуміння" з представниками неіснуючих Сполучених Штатів Кайласи.

Сполучені Штати Кайласи широко представлені в Інтернеті, але вони не є і ніколи не були суверенною державою і, схоже, не займають ні сантиметру фізичної території.

Її очолює самозваний індуїстський містик і шахрай, на ім'я Свамі Нітьянанда, який з 2019 року перебуває в бігах від звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві в Індії. Раніше він стверджував, що може бачити крізь стіни, затримувати схід сонця і змушувати корів говорити санскритом. Його місцеперебування невідоме.

На своєму сайті вигадана країна Сполучені Штати Кайласи описується як "відродження давньої освіченої індуїстської цивілізаційної нації, яку відроджують індуси, що переселилися з усього світу".

Усе це не завадило Чаморро вступити в дипломатичний діалог із представниками вигаданого місця разом із міністром Карлосом Гіменесом. У підписаній ним угоді висловлюється "щире бажання і рекомендація уряду Парагваю розглянути, вивчити і активно домагатися встановлення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Кайласи".

Документ, забезпечений бланком Міністерства та офіційною печаткою, також зобов'язував "підтримати прийняття Сполучених Штатів Кайласи як суверенної і незалежної держави в різні міжнародні організації, включно з, зокрема, ООН".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.