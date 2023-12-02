Парагвайский чиновник подписал соглашение с фиктивной страной. Теперь он уходит в отставку

Руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Парагвая Арнальдо Чаморро подписал соглашения с вымышленной страной, которую придумал индийский "гуру", находящийся в бегах от ряда обвинений в сексуальном насилии. В связи с этим чиновник подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Он утверждает, что его обманом заставили подписать "меморандум о взаимопонимании" с представителями несуществующих Соединенных Штатов Кайласы.

Соединенные Штаты Кайласы широко представлены в Интернете, но они не являются и никогда не являлись суверенным государством и, похоже, не занимают ни сантиметра физической территории.

Ее возглавляет самозваный индуистский мистик и мошенник по имени Свами Нитьянанда, который с 2019 года находится в бегах от обвинений в изнасиловании и сексуальном насилии в Индии. Ранее он утверждал, что может видеть сквозь стены, задерживать восход солнца и заставлять коров говорить на санскрите. Его местонахождение неизвестно.

На своем сайте вымышленная страна Соединенные Штаты Кайласы описывается как "возрождение древней просвещенной индуистской цивилизационной нации, которую возрождают переселившиеся индусы со всего мира".

Все это не помешало Чаморро вступить в дипломатический диалог с представителями выдуманного места вместе с министром Карлосом Гименесом. В подписанном им соглашении выражается "искреннее желание и рекомендация правительству Парагвая рассмотреть, изучить и активно добиваться установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами Кайласы".

Документ, снабженный бланком Министерства и официальной печатью, также обязывал "поддержать принятие Соединенных Штатов Кайласы в качестве суверенного и независимого государства в различные международные организации, включая, в частности, ООН".

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