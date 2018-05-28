В Парагвае президент подал в отставку

Картес подал в отставку, "чтобы продолжать служить стране в сенате"

Президент Парагвая Орасио Картес подал в отставку, "чтобы продолжать служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании". Об этом глава Парагвая сообщил в своем Twitter.

Presento mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay. Para continuar sirviendo al país desde el Senado de la Nación, cumpliendo con la voluntad popular depositada en las urnas. ¡Dios bendiga al Paraguay! pic.twitter.com/sCaeR9rgbu — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) May 28, 2018

Издание La Nacion отмечает, что отставка президента будет одобрена или отклонена сенатом 29 мая. Подчеркивается, что в случае одобрения отставки Картес возглавит сенат Парагвая в июне.

Отметим, политик находится у власти с 2013 года. В августе ему пришлось бы уйти со своего поста.

Президентские выборы в Парагвае состоялись 22 апреля. Победителем стал кандидат от правящей консервативной партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес, заручившийся поддержкой 46% избирателей. Глава государства в Парагвае избирается на пять лет.

Напомним, 21 мая в Иерусалиме открыли посольство Парагвая в Израиле, на торжественной церемонии присутствовал президент Парагвая Орасио Картес.