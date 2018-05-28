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В Парагвае президент подал в отставку

НовостиПолитика    28.05.2018 - 22:09
Фото: Орасио Картес (staticflickr.com)
Фото: Орасио Картес (staticflickr.com)

Картес подал в отставку, "чтобы продолжать служить стране в сенате"

Президент Парагвая Орасио Картес подал в отставку, "чтобы продолжать служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании". Об этом глава Парагвая сообщил в своем Twitter.

Издание La Nacion отмечает, что отставка президента будет одобрена или отклонена сенатом 29 мая. Подчеркивается, что в случае одобрения отставки Картес возглавит сенат Парагвая в июне.

Отметим, политик находится у власти с 2013 года. В августе ему пришлось бы уйти со своего поста.

Президентские выборы в Парагвае состоялись 22 апреля. Победителем стал кандидат от правящей консервативной партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес, заручившийся поддержкой 46% избирателей. Глава государства в Парагвае избирается на пять лет.

Напомним, 21 мая в Иерусалиме открыли посольство Парагвая в Израиле, на торжественной церемонии присутствовал президент Парагвая Орасио Картес.

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Теги публикации: отставка, Парагвай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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