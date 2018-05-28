Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Парагваї президент подав у відставку

НовиниПолітика    28.05.2018 - 22:09
Фото: Орасіо Картес (staticflickr.com)
Фото: Орасіо Картес (staticflickr.com)

Картес подав у відставку, "щоб продовжувати служити країні в сенаті"

Президент Парагваю Орасіо Картес подав у відставку, "щоб продовжувати служити країні в сенаті, виконуючи народну волю, висловлену під час голосування". Про це глава Парагваю повідомив у своєму Twitter.

Видання La Nacion зазначає, що відставка президента буде схвалена або відхилена сенатом 29 травня. Підкреслюється, що в разі схвалення відставки Картес очолить сенат Парагваю у червні.

Відзначимо, політик перебуває при владі з 2013 року. У серпні йому довелося б піти зі свого поста.

Президентські вибори у Парагваї відбулися 22 квітня. Переможцем став кандидат від правлячої консервативної партії "Колорадо" Маріо Абдо Бенітес, який заручився підтримкою 46% виборців. Глава держави у Парагваї обирається на п'ять років.

Нагадаємо, 21 травня в Єрусалимі відкрили посольство Парагваю в Ізраїлі, на урочистій церемонії був присутній президент Парагваю Орасіо Картес.

Глава МВС Британії пішла у відставку Президент Румунії закликав прем'єра піти у відставку
Теги публікації: отставка, Парагвай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top