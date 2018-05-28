У Парагваї президент подав у відставку

Картес подав у відставку, "щоб продовжувати служити країні в сенаті"

Президент Парагваю Орасіо Картес подав у відставку, "щоб продовжувати служити країні в сенаті, виконуючи народну волю, висловлену під час голосування". Про це глава Парагваю повідомив у своєму Twitter.

Presento mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay. Para continuar sirviendo al país desde el Senado de la Nación, cumpliendo con la voluntad popular depositada en las urnas. ¡Dios bendiga al Paraguay! pic.twitter.com/sCaeR9rgbu — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) May 28, 2018

Видання La Nacion зазначає, що відставка президента буде схвалена або відхилена сенатом 29 травня. Підкреслюється, що в разі схвалення відставки Картес очолить сенат Парагваю у червні.

Відзначимо, політик перебуває при владі з 2013 року. У серпні йому довелося б піти зі свого поста.

Президентські вибори у Парагваї відбулися 22 квітня. Переможцем став кандидат від правлячої консервативної партії "Колорадо" Маріо Абдо Бенітес, який заручився підтримкою 46% виборців. Глава держави у Парагваї обирається на п'ять років.

Нагадаємо, 21 травня в Єрусалимі відкрили посольство Парагваю в Ізраїлі, на урочистій церемонії був присутній президент Парагваю Орасіо Картес.