ПАР відкликає своїх дипломатів із Ізраїлю

Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявила, що повернення дипломатів є "нормальною практикою". Водночас вона наголосила, що відкликання дипломатів проводять для того, щоб визначити, "чи є у вас потенціал для надання допомоги, і чи справді подальші відносини можна підтримати в усіх відношеннях".

ПАР не має посла в Ізраїлі.

За словами міністра закордонних справ, ПАР "вкрай стурбований триваючими вбивствами дітей і невинних цивільних осіб" на палестинській території.

"Ми вважаємо, що характер відповідних дій Ізраїлю перетворився на колективне покарання", - сказала вона, додавши, що ПАР і далі закликатиме до всеосяжного припинення вогню в Палестині.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу та вийшли до моря.

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