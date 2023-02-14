У ПАР оголосили надзвичайний стан через масштабну повінь

Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив надзвичайний стан у зв'язку з масштабною повінню, яка торкнулася семи з дев'яти провінцій країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Регіони Мпумаланга та Східний Кейп найбільше постраждали від повеней, які були викликані зливами внаслідок погодного явища Ла-Нінья, яке проявляється у порушенні нормальної циркуляції атмосферних мас у регіоні.

Застосування національного закону про стихійні лиха дає уряду додаткові повноваження, у тому числі щодо закупівлі та доставки товарів та послуг, а також можливість обходити обмеження, встановлені чинним законодавством.

Також повідомляється, що національна поліція та сили оборони можуть бути викликані для надання допомоги у ліквідації наслідків повені. У різних регіонах внаслідок проливних дощів затоплено десятки будинків та транспортних засобів, а також місцями розмито дороги та греблі.