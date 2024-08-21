ua en ru
Ср, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПАР блокувала передачу снарядів Польщі, боялась, що вони потраплять в Україну, - ЗМІ

Варшава, Середа 21 серпня 2024 13:20
UA EN RU
ПАР блокувала передачу снарядів Польщі, боялась, що вони потраплять в Україну, - ЗМІ Фото: ПАР блокувала передачу артилерійських снарядів Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південно-Африканська Республіка не передала артилерійські снаряди Польщі, які та замовила. Влада ПАР боялася, що боєприпаси потраплять в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Як зазначається, Польща через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну замовила боєприпаси у німецької збройової компанії Rheinmetall. Йшлося про виготовлення 50 тисяч боєприпасів.

Станом на серпень 2024 року снаряди так і не були отримані польською армією.

Видання звернулося до агентства озброєнь Міноборони Польщі з запитом про долю контракту. У відомстві зазначили, що контракт розірвали 20 серпня 2023 року "у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником".

За даними Rzeczpospolita, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall - Denel Munition. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.

Видання наголошує, що саме цей підрядник блокував постачання боєприпасів Польщі.

"Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано - більш-менш безпосередньо - урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС", - зазначає видання.

Автори додають, що для ефективного захисту від потенційного нападу Росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів.

Співпраця Rheinmetall та України

Варто зазначити, що Україна під час повномасштабної війни наростила виробництва зброї. Йдеться про дрони, ракети, броньовану техніку та боєприпаси.

Крім того, Україна почала співпрацювати з країнами-партнерами в оборонній сфері. Так, і в Україні, і за кордоном з'явилися підприємства, які виробляють зброю для українського війська.

Зокрема, Україна співпрацює з німецьким концерном Rheinmetall. Компанія створила разом з Україною цех з ремонту техніки, а також започаткувала спільне виробництво ББМ Lynx.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
Чому РФ прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну: думка експерта
Чому РФ прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну: думка експерта
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну