Папа Римський вже тиждень в лікарні: що відомо про його стан

За останньою інформацією, його стан має тенденцію до покращення. Як повідомлялося раніше, у 87-річного понтифіка діагностували двосторонню пневмонію, проте він продовжує дихати самостійно, а робота серця залишається стабільною.

Папа Франциск перебуває у лікарні з 14 лютого, а його самопочуття контролюють лікарі.

За останніми даними, у нього немає підвищеної температури, а життєві показники стабільні.

Госпіталізація Папи Римського

14 лютого стало відомо, що Папу Римського госпіталізували для лікування бронхіту. До цього він уже кілька днів почувався зле. Зокрема, 12 лютого, під час чергової аудієнції, понтифік не зміг дочитати свою промову через погане самопочуття й доручив це іншому священнику.

Згодом з'явилася інформація, що Папа Франциск пропустить свій традиційний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками 16 лютого. Лікарі наполягли на абсолютному спокої для 88-річного понтифіка.

Водночас Politico повідомляло, що понтифік нібито перебуває у критичному стані. Видання зазначало, що це може бути остання криза здоров'я 88-річного Папи, якому ще в молодості видалили частину легені. Останніми роками його самопочуття поступово погіршувалося.