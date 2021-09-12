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Папа Римский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем

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Будапешт, Воскресенье 12 сентября 2021 23:02
Папа Римский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем Фото: Папа Римский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Папа Римский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Также глава римско-католической церкви провел Святую Мессу на площади, где присутствовали представители разных конфессий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Понтифик провел встречу во время визита в венгерскую столицу Будапешт.

"Центральным событием первого этапа 34-го Апостольского путешествия Папы Франциска стала Святая Месса на площади Героев Будапешта, завершившая 52-й Международный Великий Пост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Папа Римский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером, премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии. Были у него запланированы встречи и с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

Перед началом Святой Мессы глава Ватикана проехал на панорамном авто между секторами с паломниками на площади и прилегающих улицах, приветствуя и благословляя их.

Площадь была украшена флагами, включая и украинские.

Ранее мы писали, что Папа Римский может отречься от престола в ближайшее время.

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Папа римский Патриарх Варфоломей
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