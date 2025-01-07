Папа Римський вперше в історії призначив жінку на керівну посаду у Ватикані

Папа Римський Франциск уперше в історії призначив жінку очільницею Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя. Префекткою стала сестра Сімона Брамбілла, яка раніше обіймала посаду секретарки цього відомства.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Vatican News .

Хто така Сімона Брамбілла

Сестра Сімона Брамбілла народилася 1965 року на півночі Італії. Вона здобула освіту медсестри, а в 1988 році вступила до згромадження Місіонерок Матері Божої Утішительки, склавши перші обіти у 1991 році, а довічні – у 1999 році. Після цього вона вирушила на місії до Мозамбіку.

Сестра Брамбілла має науковий ступінь доктора психології, який захистила у Папському Григоріянському університеті, де також викладала. У 2011-2023 роках вона обіймала посаду генеральної настоятельки свого згромадження. У жовтні 2023 року її призначили секретаркою Дикастерії інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя.

Що означає це призначення

Жінка вперше очолила дикастерію Римської курії, яка є вищим органом вищої влади у Ватикані й допомагає Папі Римському керувати католицькою церквою.

Це призначення є частиною ширшої стратегії Папи Франциска, спрямованої на посилення ролі жінок у Ватикані. З 2013 по 2023 рік частка жінок серед працівників Святого Престолу та Ватикану зросла з 19,2% до 23,4%.

Раніше Папа також призначив жінок на інші ключові посади у Ватикані, зокрема, Барбару Джатту директоркою Ватиканських музеїв та сестру Рафаеллу Петріні генеральною секретаркою Губернаторату Ватикану.

Призначення сестри Сімони стало можливим завдяки Апостольській конституції Praedicate Evangelium 2022 року, яка дозволила мирянам і жінкам очолювати дикастерії, що раніше було зарезервовано для кардиналів та архієпископів.