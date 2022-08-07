ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Папа Римский сравнил "зерновое соглашение" с шагом к окончанию войны в Украине

Новина українською →
Ватикан, Воскресенье 07 августа 2022 15:51
Папа Римский сравнил "зерновое соглашение" с шагом к окончанию войны в Украине Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Договоренности, которые привели к отходу первых судов с украинским зерном могут свидетельствовать о шаге на пути к миру в Украине. Этот "прорыв" может стать моделью для диалога, чтобы положить конец этой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папы Римского Франциска, которое цитирует The Guardian.

С таким заявлением понтифик выступил сегодня после чтения молитвы на площади Святого Петра.

"Этот шаг показывает, что можно вести диалог и добиваться конкретных результатов, полезных для всех. Таким образом это событие также является символом надежды, и я искренне надеюсь, что, следуя этим путем, можно будет положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", - сказал он.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговоров между Украиной и Россией для завершения войны.

Добавим, также стало известно, что понтифик обсудил с украинским послом возможный визит в Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз